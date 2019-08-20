ترامب يسخر من غرينلاند بصورة "فوتوشوب" لفندق

المصدر: د ب أ

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين صورة "فوتوشوب" ساخرة لفندق يحمل علامة "ترامب" فوق أراضي غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.

وقال ترامب في تعليق نشره بجانب الصورة المعدلة باستخدام برنامج (فوتوشوب): "أعدكم بعدم فعل ذلك لغرينلاند".

تأتي التغريدة بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، ورئيس وزراء غرينلاند، كيم كيلسن، أن جزيرة غرينلاند الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، ليست للبيع، بعد أن عبر ترامب عن رغبته في شراء الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي.

وذكر كيلسن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "لا يجب لأحد أن يفرض قراره علينا، يجب أن يتم احترامنا، ويتعين أن تكون مصالحنا دائما في المقدمة".

وأكد ترامب يوم الأحد، اهتمام إدارته بشراء الجزيرة الدنماركية، مما أثار ردود فعل غاضبة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي الدنمارك الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا مع ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية.

وسعت الولايات المتحدة لشراء الجزيرة خلال القرن العشرين، في خطوة قوبلت حينها بالرفض من الدنمارك.

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