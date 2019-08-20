ترامب يهاتف رئيسي وزراء الهند وباكستان لتهدئة حدة التوترات

المصدر: د ب أ

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اتصالين هاتفيين منفصلين، في محاولة للحد من التوترات بين الجارتين النوويتين.

ويأتي الاتصالان وسط تصاعد حدة التوترات بين الجارتين بشأن كشمير، بعد أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع لها من الإقليم، وفرضت إغلاقا أمنيا بالمنطقة.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب بحث مع خان الحاجة إلى "خفض التوترات وتهدئة الخطابة مع الهند"، كما نقل إلى مودي "أهمية الحد من التوترات".

وتسيطر باكستان والهند على أجزاء فقط من كشمير، لكن تطالب كل منهما بأحقيتها في الإقليم بأكمله منذ حصول الدولتين على الاستقلال من بريطانيا في عام 1947.

وتسيطر الصين على جزء آخر من كشمير.