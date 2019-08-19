شاهد.. "مليونية" سلمية مناهضة لحكومة هونغ كونغ

المصدر: د ب أ

شارك أكثر من 1.7 مليون شخص الأحد، في مسيرة مناهضة للحكومة في هونغ كونغ، حسب منظمة "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، وهي الجهة المنظمة.

وكانت تلك هي ثاني أكبر مسيرة منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماعية في التاسع من يونيو، وواحدة من أكبر الاحتجاجات منذ عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني العام 1997.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، أن المظاهرات ظلت سلمية إلى حد كبير، بخلاف أعمال العنف التي وقعت خلال الأسابيع الماضية جراء الاشتباك مع قوات الأمن.

يشار إلى أن هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى العام 1997، تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات ضخمة بصورة مستمرة تنتهي غالبا بأعمال شغب.

وكان سبب المظاهرات مشروع قانون للحكومة -تم تجميده حاليا- بشأن تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين.

واحتدم الوضع في الأيام الأخيرة بشكل مأساوي. وشبهت بكين المتظاهرين الذين يتسمون بالعنف بالإرهابيين.

وعادت هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى السيادة الصينية في العام 1997، إلا أن لديها نظاما تشريعيا منفصلا حتى العام 2047 طبقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامين".