داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير حفل الزفاف في كابول

المصدر: د ب أ

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول الليلة الماضية.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا صادرا عن "ولاية خراسان" ذكرت فيه أنه تم استهداف المكان بتفجيرين أحدهما انتحاري.

وأضاف البيان أن باكستانيا هو من نفذ التفجير الانتخاري، وأنه تمكن من الوصول لتجمع كبير من "الرافضة" حيث فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن للمكان تم تفجير سيارة مفخخة مركونة.

وزعم البيان أن الهجوم المزدوج أسفر عن مقتل وإصابة 400 شخص.

إقرأ أيضا:

63 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة تفجير حفل زفاف في أفغانستان