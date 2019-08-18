نصف البريطانيين يفضلون "بركسيت" بدون اتفاق على تولي كوربين رئاسة الوزراء

المصدر: د ب أ

أظهر السبت استطلاع للرأي أجري في بريطانيا أن نصف البريطانيين تقريبا يفضلون أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على أن يتولى رئيس حزب العمال غيريمي كوربين رئاسة وزارة انتقالية لترتيب هذا الأمر.

وأفاد الاستطلاع أن ثلث المشاركين (35 % منهم) أيدوا تولي كوربين رئاسة الحكومة، وهو الشخص الذي يعتزم تحريض جميع أحزاب المعارضة وكل قوى التمرد ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ووفقا لبيانات الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف"، فإن 48 % يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عن أن يتولى كوربين رئاسة الوزارة لإجراء خروج باتفاق، بينما لم يحسم 17 % من المشاركين أمرهم.