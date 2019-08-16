"بطل روسيا" لقائدي طائرة أنقذا 226 راكبا

المصدر: وام

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقب "بطل روسيا" لقائدي الطائرة "إيرباص" A 321 التابعة لشركة "أورال" للخطوط الجوية، بعدما نفذا هبوطا اضطراريا ناجحا في مطار "جوكوفسكي" الواقع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اثر اصطدام محركاتها عند الإقلاع بسرب طيور، وانقاذ 226 راكبا و7 من الطاقم كانوا على متنها.

وكانت طائرة الركاب "إيرباص" A 321 قد أقلعت فجر الخميس في رحلتها الداخلية من مطار جوكوفسكي في موسكو إلى مطار سيمفروبول في شبه جزيرة القرم، حيث هبطت اضطراريا في حقل زراعي قرب إحدى القرى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، على بعد بضعة كيلومترات من مطار إقلاعها بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور أثناء الإقلاع.