شاهد.. القوات الصينية تستعد لاقتحام هونغ كونغ

المصدر: البيان الالكتروني

انتشرت القوات المسلحة الصينية في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة عند حدود منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي لاستكمال عمليات التحضير والتدريبات.

وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجنود في تدريبات تجري في المكان، بحسب "يورونيوز".

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية تسجيلات فيديو لعشرات الشاحنات والآليات المصفحة المتوقفة في الشوارع المحيطة.

وأعلن سفير الصين في لندن ليو شياو مينغ، يوم أمس الخميس أن بلاده لن تقف "مكتوفة الأيدي" ولديها الامكانيات لإعادة الهدوء "بسرعة" إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ "عن السيطرة".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، إن واشنطن "قلقة للغاية" من تحرك شبه عسكري صيني على طول حدود هونغ كونغ، محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار تراجع الحكم الذاتي لهونغ كونغ يجعل وضعها الخاص في خطر على مستوى الشؤون الدولية.