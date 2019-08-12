مدير سجون رئيساً لـ غواتيمالا

المصدر: د ب أ

أكدت النتائج الرسمية فوز المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في غواتيمالا.

وذكرت مفوضية الانتخابات أنه بعد استكمال عملية الفرز في كافة اللجان الانتخابية تقريبا، حصل جياماتي على 58 بالمئة من الأصوات.

وكان جياماتي، الطبيب ومدير السجون السابق، قد أخفق أربع مرات من قبل في الفوز بانتخابات الرئاسة.

وحصلت المرشحة ذات الميول اليسارية والسيدة الأولى سابقا ساندرا توريس (63 عاما) على 26 بالمئة من الأصوات.

وغرد جياماتي على موقع تويتر اليوم، قائلا: "لقد عاهدت الرب أنه لو تركني على قيد الحياة، فسوف أنجح في هذا الأمر من أجل خدمة بلادي".

وأضاف: "بعد 12 عاما من القتال والعمل والتضحية، حققنا هدفنا بأن أصبح الموظف الحكومي الأول في الدولة، ونحن لن نخذلكم".

وغردت توريس، قائلة: "اليوم هو وقت الوحدة، اعتمدوا علي".