مطار هونغ كونغ خارج الخدمة

المصدر: رويترز

ألغى مطار هونغ كونغ جميع رحلاته اليوم الاثنين وألقت السلطات باللوم على المتظاهرين في تعطيل العمل بواحد من أكثر مطارات العالم زحاما، في تصعيد كبير للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أغرقت المركز المالي الآسيوي في الفوضى.

وقالت شرطة هونغ كونغ في مؤتمر صحافي إن بعضا من بين خمسة آلاف ناشط احتلوا صالة الوصول بالمطار لليوم الرابع على التوالي انتقلوا إلى منطقة المغادرة وتسببوا في تعطل العمليات، لكنها أحجمت عن الإفصاح عما إذا كانت ستتحرك لإبعاد المتظاهرين. وتأثرت حركة المرور من وإلى المطار بشدة.

وقالت سلطات المطار في بيان «العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي تعطلت بشدة... ألغيت كل الرحلات... يُنصح الركاب جميعا بالمغادرة في أسرع وقت».

وأضافت أن الطرق المؤدية إلى المطار مزدحمة بشدة ومرائب السيارات ممتلئة.

ودفعت الاحتجاجات التي تزداد عنفا هونغ كونغ التي تحكمها الصين إلى أخطر أزمة منذ عقود وشكلت أحد أكبر التحديات الشعبية التي واجهت الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ أن تولى السلطة في عام 2012.

وجاء إلغاء الرحلات اليوم الاثنين بينما قال مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين إن المدينة وصلت إلى «مرحلة حرجة»، وبعدما استعرضت الشرطة مدفع مياه قويا