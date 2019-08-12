إصابات غريبة تجبر بريطانيا على إغلاق منتجع وورثنج

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن الواجهة البحرية في منتجع وورثنج على ساحل انجلترا الجنوبي أغلقت لعدة ساعات بعد ظهر الأحد بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء.

وفرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق يوم الأحد ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة.

وقالت شرطة ساسكس فيما بعد إنه تم رفع كل الأطوقة وتم فتح الشاطئ كالمعتاد.

وقالت الشرطة إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام.

وأضافت أن تحقيقا في الحادث يجري.

وفي أغسطس 2017 أصيب ما يصل إلى 50 شخصا على الساحل القريب من إيستبورن التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن وورثنج بالتهاب في العين والحلق بسبب ضباب كيماوي لم يتم كشف النقاب عن طبيعته.