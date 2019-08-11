كيم يشرف على تجربة صاروخية جديدة

المصدر: وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تابع السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد.

وقالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخين قصيري المدى السبت ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلنت بيونغ يانغ الأحد أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على التجربة الصاروخية التي أجرتها بلاده السبت والتي كانت اختباراً لـ"سلاح جديد" لم تحدّد ماهيته.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم "اعتلى مركز المراقبة وأصدر توجيهاته" بشأن التجربة الصاروخية.