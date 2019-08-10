السطات الدنماركية تبحث عن هارب من موقع انفجار مركز الشرطة

المصدر: د ب أ

تبحث الشرطة الدنماركية عن رجل شوهد وهو يهرب من موقع الانفجار، الذي هز مركزا محليا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصور التي التقطت حول الحادث أظهرت وقوع أضرار كبيرة في مدخل وواجهة المركز الكائن في حي نوريبرو بوسط كوبنهاغن، ونقلت عن مصادر الشرطة قولها على موقع تويتر إنها تسعى للتوصل إلى شهود عيان قد يكونون رأوا الرجل الذي كان يرتدي ملابس سوداء وحذاء أبيض اللون وهو يعدو هاربا من مسرح الحادث.

وجاء هذا الحادث بعد أيام قليلة من وقوع انفجار آخر تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن، وأدى إلى إصابة شخص واحد تعرض لشظايا متطايرة من الحطام،

ولم تلق الشرطة القبض بعد على أي مشتبه به في هذا الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.

ولم تفد الأنباء عن وقوع إصابات في الانفجار الأخير الذي وقع الساعة في الثالثة و18 دقيقة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي.