إلغاء تعيين بيدرو بيرلويزي حاكماً لـ بورتوريكو

المصدر: د ب أ

قضت المحكمة العليا في بورتوريكو اليوم الأربعاء أن تعيين بيدرو بيرلويزي حاكما كان غير دستوري، وأمرته بالاستقالة بحلول نهاية يوم العمل.

وخلصت المحكمة إلى أن القانون، الذي سمح لوزير الخارجية بأن يصبح حاكما، ينتهك الإطار القانوني لكومنولث بورتوريكو.

وأدى بيرلويزي اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي حاكما للأرخبيل، من دون موافقة مجلس الشيوخ في الإقليم، بعد استقالة ريكاردو روسيلو، وسط احتجاجات متزايدة.

ونشرت وزيرة العدل واندا باسكويز، التي أشارت من قبل إلى أنها لا ترغب في تولي المنصب، عبر موقع تويتر أنها ستوافق على أن تصبح حاكمة في ضوء الوضع المتطور.

ويشار إلى أنها التالية في الترتيب لتولي المنصب من الناحية القانونية.

يشار إلى أن بورتوريكو هي عبارة عن مجموعة من الجزر تابعة للولايات المتحدة، لكنها ليست ولاية.