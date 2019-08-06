ترامب يتهم "غوغل" بالعمل ضده في الانتخابات

المصدر: أ ف ب

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" غوغل بالعمل سراً ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته هذه المجموعة العملاقة بشدة.

وغرد ترامب على "تويتر" قائلاً إنه استقبل قبل فترة سوندار بيشار رئيس مجموعة غوغل في البيت الابيض الذي قال أمامه "إنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات العام 2020 رغم كل ما يقال عكس ذلك".

ومن دون أن يقدم أي دليل تبنى دونالد ترامب اتهامات، سبق ان نقلتها شبكة فوكس نيوز القريبة منه، لمهندس عمل سابقا في غوغل مفادها أن المجموعة الكاليفورنية "تريد التأكد من أن ترامب سيهزم في انتخابات العام 2020".

كما نقل ترامب كلاماً لصحافي قال إن غوغل سحبت عام 2016 مقالات ضد هيلاري كلينتون من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات أخرى مسيئة له.

وتابع ترامب في تغريداته "كل هذا غير شرعي ونحن نراقب غوغل عن كثب".

الا أن المجموعة العملاقة رفضت بشدة اتهامات ترامب.

وقال متحدث باسم غوغل "تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن الا أن يضر بعملنا ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها وهي تقديم مضمون مفيد إلى كل المستخدمين".

وتابع المتحدث في اشارة إلى المهندس السابق في غوغل "إن كلام الموظف السابق عار من الصحة تماماً".

وسبق أن لمح ترامب قبل فترة قصيرة إلى أن ادارته قد تحقق في نشاطات "غوغل" إثر كلام للملياردير بيتر ثييل تضمن اتهامات للمجموعة بأنها مخروقة من قبل الاستخبارات الصينية.