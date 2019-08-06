الصين تتعهد بالدفاع عن مصالحها إزاء التهديدات الأمريكية

المصدر: د ب أ

تعهدت الصين، اليوم الثلاثاء، بالدفاع عن مصالحها الوطنية وسط تهديدات من جانب الولايات المتحدة بإمكانية أن تنشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا عقب انهيار معاهدة للأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينج: "لن تقف الصين مكتوفة الأيدي على الإطلاق فيما يتعلق بحماية مصالحها، ولن تسمح لأي دولة بالتسبب في مشكلات للجوار الصيني.

وأضافت أن الصين ستتخذ "الإجراءات الضرورية" للدفاع عن مصالح أمنها القومي، وحثت الولايات المتحدة على عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات السياسية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قال للصحفيين مطلع الأسبوع الجاري أنه يرغب في نشر مزيد من الصواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي تعليقات إسبر عقب انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى التي تعود لحقبة الحرب الباردة .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معاهدة نووية جديدة ستشمل الصين، حيث ان لديها نحو ألفي صاروخ باليستي وصواريخ كروز تشملها الاتفاقية.