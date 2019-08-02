أمريكا تدعو إلى مكافحة داعش دولياً

المصدر: د ب أ

حذرت الولايات المتحدة من أن تنظيم داعش المتطرف لا يزال يمثل تهديدا خطيرا رغم هزيمة خلافته المزعومة في سوريا والعراق، في الوقت الذي حذرت فيه من أن القاعدة قد عادت إلى أقصى قوتها.

وصرح نيثان ساليس، كبير منسقي الولايات المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، للصحفيين في واشنطن بأن هناك حاجة إلى بذل جهد عالمي للتصدي لتنظيم داعش في أماكن مثل أفغانستان وعبر إفريقيا، وخاصة في نيجيريا. وقال إن الولايات المتحدة لا تستطيع شن الحرب وحدها.

وأضاف ساليس أن تنظيم داعش "زاد من وحشية هجماته" و"توسع في مناطق جديدة".

وفي الوقت نفسه، لا يزال لدى تنظيم داعش حوالي 15 ألف مقاتل في مناطق سوريا والعراق، حسبما ذكر جيمس جيفري، مبعوث التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

ولا يزال حوالي 2000 مقاتل متطرف أجنبي محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، فيما تحث الولايات المتحدة الدول في جميع أنحاء العالم على استعادة مواطنيها وتقديمهم إلى العدالة.