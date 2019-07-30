بالفيديو.. مقتل 10 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في باكستان

المصدر: د ب أ



قتل عشرة أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة صغيرة في مدينة راوالبيندي الباكستانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ذا نيوز" المحلية عن خدمات الإنقاذ أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طياران، وجرح 12 آخرين على الأقل.

وأضافت أن حريقا ضخما نشب بعد التحطم، مما تسبب في اشتعال النار بعدة منازل.