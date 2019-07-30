واشنطن ولندن تدرسان إنشاء آلية لتأمين الملاحة

المصدر: عواصم - وكالات

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية إنشاء آلية لمنع طهران من اختطاف الناقلات، وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وفيما استبعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مبادلة ناقلة النفط البريطانية التي صادرتها إيران في مضيق هرمز والسفينة الإيرانية التي اعترضها البريطانيون قبالة جبل طارق، معتبراً القضيتين مختلفتين تماماً، وجّه وزير الخارجية الأمريكي انتقادات حادة لإيران ووصفها بالراعي الأكبر للإرهاب، وأن لديها القدرة على تطوير سلاح نووي.

وقال بومبيو إن على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن. وأضاف أن «العقوبات التي فرضناها على إيران حدّت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها».

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