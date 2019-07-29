وزيرة عدل بورتوريكو ترفض تولي منصب الحاكم

المصدر: د ب أ

قالت وزيرة العدل في بورتوريكو واندا باسكويز الأحد إنها لن تتولى منصب حاكم بورتوريكو خلفا للحاكم الحالي ريكاردو روسيلو في نهاية هذا الأسبوع، كما كان قد أعلن سابقا.

وذكرت باسكويز، والتي كان قد تم إختيارها يوم الخميس الماضي لتحل محل روسيلو، عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه " ليس لديها أي اهتمام" بالوظيفة وتأمل في أن يعثر الحاكم المنتهية ولايته على بديل آخر.

واحتفل الآلاف من سكان بورتوريكو يوم الخميس الماضي بعد إعلان روسيلو تنحيه في أعقاب الفضيحة المعروفة باسم "تشات جيت" تتعلق بتعليقات أدلى بها على موقع دردشة خاص، والتي تسببت في احتجاجات استمرت لأسبوعين.

وكان حاكم بورتوريكو قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه سوف يتنحى عن منصبه في الثاني من أغسطس المقبل، في أعقاب فضيحة "تشات جيت"، مضيفا أن هناك اتصالات مع وزيرة العدل لتخلفه في منصبه.

وتم اتهام إدارة روسيلو بالفساد وواجهت إليه انتقادات أيضا بسبب طريقة تعاملها مع آثار إعصار ماريا، الذي خلف آلاف القتلى، لكن فضيحة "تشات جيت" أدخلت الإدارة في أكبر أزماتها حتى الآن.

وكشفت رسائل دردشة، تم تبادلها بين روسيلو، وعدد من أعضاء إدارته وغيرهم، عن تصريحات تشي بالتمييز بين الجنسين، بما في ذلك بعض التصريحات حول المعارضين السياسيين.

كما شملت المحادثات التي سربها مركز الصحافة الاستقصائية في بورتوريكو نكاتا حول ضحايا إعصار ماريا.

وكانت باسكويز قد قالت في أعقاب إعلان روسيلو بأنه سوف يتنحى بأن استقالته "هي أفضل قرار يمكن أن يتخذه، من أجل صالح البلاد وصالح أسرته".

يذكر أن مواطني بورتوريكو يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن الجزيرة ليست ولاية أمريكية.