شاهد.. بوتين يغوص لمشاهدة غواصة غارقة من الحرب العالمية الثانية

المصدر: د ب أ

غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن غواصة بحثية أمس (السبت) أثناء رحلته إلى جزيرة غوغلاند المطلة على بحر البلطيق لمشاهدة غواصة غارقة تعود للحرب العالمية الثانية.

ورافق خبراء الرئيس الروسي خلال عملية الغوص إلى قاع البحر لمشاهدة الغواصة الغارقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقام أحد الغطاسين بتثبيت لوحة تذكارية على حطام الغواصة لتخليد ذكرى أفراد الطاقم الأربعين الذين قتلوا في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1942 بعد تعرضهم لهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بوتين قوله، بعد الجولة التي استغرقت نحو نصف ساعة: «أفعل ذلك لأن شعبنا يعمل في كل مكان، في الهواء وتحت سطح البحر وتحت الأرض».

وأضاف الرئيس الروسي أنه تمكن من رؤية الغواصة الغارقة من جميع الجهات، وأنه أراد أن يفهم بشكل أفضل عمل أولئك الذين خاطروا بحياتهم كل يوم.

يشار إلى أن هذه الرحلة ليست الأولى التي يقوم بها بوتين على متن غواصة. ففي عام 2015، انضم إلى طاقم غواصة للغوص بالقرب من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

شاهد.. بوتين يغوص لمشاهدة غواصة غارقة من الحرب العالمية الثانيةhttps://t.co/KSeeziYfcU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NTP6mzEU0E — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 28, 2019