انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

المصدر: د ب أ

انخفضت درجات الحرارة بصورة طفيفة في جميع أنحاء أوروبا الجمعة، بعد أن سجلت مستويات غير مسبوقة أمس خلال الموجة الحارة الحالية.

وقال خبير الأرصاد ديفيد ديناو عبر موقع تويتر أمس الجمعة إن بلجيكا سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 41.8 درجة مئوية في بلدية بيجينينديجك شمالي البلاد أمس الخميس.

وفي ألمانيا، تم تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة عدة مرات الأسبوع الجاري، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 42.6 درجة مئوية في لينجن بولاية ساكسونيا السفلى شمال غربي البلاد أمس الاول الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية الجمعة، إن هذا الأسبوع شهد للمرة الأولى منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في ألمانيا، تجاوز الـ 40 درجة لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

وذكرت الشركة التى تدير محطة الطاقة النووية ببلدة جرونده شمال غربي البلاد بعد ظهر الجمعة أنه كان من المتوقع أن يتم إغلاق المحطة بسبب الحرارة، ولكن تبين أن هذا الإجراء لم يكن ضرورياً على الإطلاق.

وكان من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المياه في نهر فيزر القريب، والتي تستخدم لتبريد مفاعل المحطة، لتصل لدرجة 26 درجة مئوية، ولكنها لم تتجاوز 25 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن موجة الحر ستنتهي اليوم السبت وإن درجات الحرارة ستنخفض عن 30 درجة بحلول الأحد.

ومع ذلك ، مع انتهاء الموجة الحارة ، قالت الهيئة إنها تتوقع حدوث عواصف رعدية مع احتمال أن تتسبب في فيضانات، لأن الأرض الجافة لن تكون قادرة على تحمل هطول الأمطار المفاجئة.