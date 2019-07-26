غرق سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين وأذربيجان تنقذ طاقمها

المصدر: رويترز

قالت هيئة الملاحة البحرية في أذربيجان اليوم الجمعة إن السلطات أنقذت كل أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية، وعددهم تسعة، قبل غرقها في بحر قزوين.

وقالت إيران إن السفينة مملوكة للقطاع الخاص من دون أن تقدم تفاصيل بشأن المالك.

وقال جليل إسلامي، نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن "السفينة كانت تنقل شحنة من القرميد... كل أفراد الطاقم وهم سبعة إيرانيين وهنديان قد نجوا. وغرقت السفينة بسبب تسرب المياه".

ولم يوضح المسؤول الإيراني موقع تسرب المياه في السفينة.

وقالت الهيئة الأذربيجانية إن الباخرة بعثت بنداء استغاثة ظهر اليوم الجمعة بعدما واجهت مشكلات قرب ميناء لينكوران.

وأضافت أن طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية حدودية أرسلت إلى موقع الحادث وأنقذت طاقم السفينة.

وذكر المسؤول الإيراني أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء ماخاتشكال الروسي.