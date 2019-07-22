أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، يوكيا أمانو، عن عمر يناهز 73 عاما، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء بوفاته .
وقالت أمانة الوكالة في إشعار حصلت عليه رويترز "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".
وفاة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو
أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، يوكيا أمانو، عن عمر يناهز 73 عاما، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء بوفاته .
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