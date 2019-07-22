وفاة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو

المصدر: رويترز

أعلنت ​وكالة الطاقة الدولية​ للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، ​يوكيا أمانو​، عن عمر يناهز 73 عاما، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء بوفاته .



وقالت أمانة الوكالة في إشعار حصلت عليه رويترز "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".