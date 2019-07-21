فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكراني خارج عن المألوف

المصدر: أ ف ب

بعد ثلاثة أشهر على انتخابه رئيسا لأوكرانيا، لم يتح للممثل الكوميدي السابق فولوديمير زيلينسكي الوقت الكافي لتغيير حياة مواطنيه، لكنه أخرج منصب الرئاسة من طابعه التقليدي جدا.

وخلافا للرؤساء السابقين الذين اعتمدوا دور "أبي الأمة" الموروث من الاتحاد السوفياتي، يقدم زيلينسكي (41 عاما) أصغر رؤساء أوكرانيا سنا، نفسه على أنه "رجل الشعب"، ببساطة وهدوء، منتقدا في الوقت نفسه الموظفين "القدامى" و"الفاسدين".

فيما يلي بعض المبادرات التي قام بها زيلينسكي خلافا لما هو مألوف:

صور "سيلفي"

في 20 مايو، وصل زيلينسكي ماشياً إلى حفل تنصيبه في البرلمان من منزله القريب، وتوقف لتحية مؤيديه والتقاط صور "سيلفي" معهم طوال مسيرته. وقد قام بتقبيل جبين أحد أصدقائه أيضا.

وبلهجة أقل ودية، أعلن زيلينسكي أمام البرلمان المعادي له بشدة، حل هذا المجلس والدعوة إلى الانتخابات التشريعية التي تجري الأحد.

وطلب من الموظفين الامتناع عن تعليق صوره في مكتبهم، معتبرا أن "الرئيس ليس أيقونة".

لا ربطة عنق

انتهى عهد البزات القاتمة. يظهر زيلينسكي باستمرار في الاجتماعات الرسمية بدون ربطة عنق ولا حتى سترة، وقد شمر عن ساعديه.

وبهذا الشكل استقبل وزيري الخارجية الأماني والفرنسي في 30 مايو، بينما كان الرجلات يرتديان البزات المعروفة.

وخلال زيارة إلى جبهة المقاتلين ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، ظهر بقميص بسيط ارتدى فوقه سترة واقية من الرصاص، خلافا لبزات التمويه التي كان يرتديها سلفه في مثل هذه المناسبات.

في بركة وعلى الشاطئ

خلال زيارة لمدينة مايوبول القريبة من خط الجبهة في يونيو، أدهش الرئيس الحشد عندما ألقى نفسه في بركة مياه تابعة للبلدية كان أطفال يلهون فيها خلال موجة من الحر.

في الشهر التالي، بثت الرئاسة تسجيل فيديو يظهر فيه رئيس الدولة وهو "يفحص حرارة المياه" في البحر الأسود وهو يسبح على شاطئ في أوديسا بجنوب البلاد، خلال زيارة عمل.

الرئاسة الى متحف لينين

في يونيو، أعلن زيلينسكي انتقال إدارته من المبنى السوفياتي الهائل الذي كانت تشغله إلى مركز للمعارض هو متحف لينين السابق القريب.

وقد كشف لوكالة فرانس برس أنه لا يشعر بالراحة في المبنى السابق القديم الذي كان مقر الحزب الشيوعي المحلي في عهد السوفيات.

لا عرض عسكريا

أعلن زيلينسكي في وليو إلغاء العرض العسكري المقرر في يوم الاستقلال في 24 أغسطس هذه السنة، مع أنه واحد من الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع المستمر مع الانفصاليين في 2014 والذي أسفر عن سقوط حوالى 13 ألف قتيل.

ووعد باستخدام الأموال التي تم توفيرها بذلك، وتبلغ عشرة ملايين يورو، في دفع مكافآت للعسكريين.

تأنيب المسؤولين

لا يتردد زيلينسكي في استخدام لهجة قاسية مع المسؤولين المحليين وفي المناطق، وحتى في شتمهم.

وخلال اجتماع في يوليو، طرد عضو مجلس محلي منتخب من القاعة بعدما قرأ على هاتفه النقال أنه مدان من قبل القضاء. وقال له "اخرج من هنا أيها اللص".

سيارة كهربائية بدلا من الدراجة

عندما كان ممثلا كوميديا، لعب دور رئيس يذهب إلى عمله بدراجة هوائية. لكن بعد انتخابه اعترف بأنه لا يستطيع استخدام وسيلة النقل هذه.

وقال رئيس الدولة "قد يسبب ذلك موتي!". لكنه ما زال يواصل استخدام الطائرة الرئاسية على الرغم من وعد قطعه خلال حملته بالسفر في رحلات نظامية. ونشر الثلاثاء تسجيل فيديو يتحدث فيه إلى الأوكرانيين من سيارة كهربائية (تيسلا).