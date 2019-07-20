إيران تصعّد باحتجاز سفينة بريطانية

المصدر: عواصم - وكالات

أقدمت إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة «سي.إن.إن»، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا.

وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع. وذكرت مصادر أن لجنة الطوارئ الحكومية في بريطانيا عقدت اجتماعاً لبحث ذلك.

وقالت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة، نورثرن مارين: «لسنا قادرين على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية»، مضيفة أن «23 بحاراً على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات».

وأكد ناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء للدفاع عن الأمن والمصالح في مواجهة سلوك إيران الخبيث. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال أن يكون الإيرانيون قد احتجزوا أكثر من ناقلة، مضيفاً: «قد تكون ناقلة واحدة، قد تكون اثنتان، سنتحدث مع بريطانيا، سنعمل مع بريطانيا».

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