ترامب: أسقطنا مسيّرة إيرانية هدّدت بارجة أمريكية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى أن قواته دمرت طائرة مسيّرة إيرانية بعد اقترابها من بارجة أمريكية في مضيق هرمز. وشدد ترامب على أن العقوبات المفروضة على طهران حدت من النفوذ الإيراني في اليمن والعراق.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى الإفراج فوراً عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران.

مشيرة إلى أن العقوبات تهدف لتفكيك شبكة عالمية للمشتريات لصالح برنامج إيران النووي، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد، أحدهم مقرب جداً من قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

إلى ذلك أعلنت مملكة البحرين، أمس، عن استعدادات لاستضافة اجتماع دولي يُعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة. وذكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أن الاجتماع المزمع يأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

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