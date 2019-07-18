سناتور أمريكي يطالب بتحقيق بشأن تطبيق (فيس آب) لدواع أمنية

المصدر: رويترز

دعا السناتور الأمريكي تشاك شومر مكتب التحقيقيات الاتحادي (إف.بي.آي) ولجنة التجارة الاتحادية لإجراء تحقيق لدواعي الأمن الوطني والخصوصية بشأن تطبيق (فيس آب) الذي يمكنه تغيير ملامح الوجه في الصور الفوتوغرافية والذي طورته روسيا.

وشهد التطبيق الذي يعمل على الهواتف الذكية انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة بسبب مُرشِح يعمل على تصور وجوه المستخدمين بعد تقدمهم في العمر. وقال شومر في رسالة بعث بها أمس الأربعاء إلى مدير مكتب التحقيقات كريستوفر راي ورئيس لجنة التجارة جو سيمونز إن التطبيق يتطلب "الوصول الكامل الذي لا يمكن إلغاؤه إلى صورهم وبياناتهم الشخصية" مما قد يشكل "مخاطر على الأمن القومي والخصوصية لملايين المواطنين الأمريكيين".

كما بعثت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أمس تحذيرا لمرشحي الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2020 من استخدام التطبيق مشيرة إلى أنه جرى تطويره في روسيا.

وفي الرسالة الإلكترونية التي أطلعت عليها رويترز وكانت محطة (سي.إن.إن) أول من تحدث عنها، حث بوب لورد رئيس الشؤون الأمنية في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي المسؤولين عن الحملات الانتخابية الرئاسية لمرشحي الحزب على حذف التطبيق على الفور. ولا يوجد دليل على أن التطبيق يمد الحكومة الروسية ببيانات المستخدمين.

ويقول فيس آب، الذي طورته شركة (ويرليس لاب)، وهي شركة مقرها سانت بطرسبرج، على موقعه الإلكتروني إن لديه أكثر من 80 مليون مستخدم.

وقال شومر في خطابه إن وجود مقر التطبيق في روسيا يثير تساؤلات بشأن كيف يسمح (فيس آب) لأطراف ثالثة بما في ذلك الحكومات الأجنبية بالوصول إلى بيانات المواطنين الأمريكيين.