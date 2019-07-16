لندن: قنبلة إيران النووية تحتاج سنة

المصدر: عواصم - وكالات

حذرت بريطانيا من أن إيران تحتاج إلى سنة لإنتاج قنبلتها النووية، ناعية الاتفاق النووي، باعتبار أنه ليس هناك متسع كبير من الوقت لإنقاذه، وهددت إيران باستئناف برنامجها النووي، كما كان قبل اتفاق «5+1».

وفيما حذّر دبلوماسي أوروبي من أن «الاتفاق على شفا الانهيار»، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، للصحفيين، لدى وصوله للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس: «لا يزال أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية.

لكن يتبقى قدر ضئيل (من الوقت) لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة». وقال وزراء إن الأوروبيين سيتركون الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية، لكن على إيران الامتناع عن اتخاذ إجراءات أخرى انتهاكاً للاتفاق. لكن طهران في وادٍ آخر، حيث قالت إنها ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي، إذا لم تنفذ الدول الأوروبية التزاماتها.

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