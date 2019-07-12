شاهد.. الفيديو الذي أعجب ترامب

المصدر: البيان الالكتروني

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو على حسابه في "تويتر" لحرس السواحل الأمريكي يظهر لحظات ملاحقة عناصره لغواصة محملة بالمخدرات في مياه المحيط الهادئ، واقتحامهم لها، وهي لا تزال تسير بسرعة عالية.

وكتب ترامب معجبا ومندهشاً بالعملية: "هل تصدقون مثل هذه الشجاعة؟ العملية المدهشة لمصادرة المخدرات!".

Do you believe this kind of bravery? Amazing drug seizure. WATCH! https://t.co/M1KKBFic4A — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

ويظهر الفيديو قاربين تابعين لحرس السواحل، وهما يلاحقان الغواصة التي تحاول الفرار، ويصرخ أحد عناصر الحرس مطالبا الغواصة بالتوقف باللغة الإسبانية.

وقال أحد عناصر الحرس: "هذا سيكون من الصعب"، ثم قفز عنصران على متن الغواصة التي كان معظم جسمها تحت سطح الماء ولم تخفض السرعة، وأجبرا المخالفين على فتح البوابة والاستسلام.

وعثر داخل الغواصة على شحنة من مادة الكوكايين المخدرة بقيمة تقدر بنحو 232 مليون دولار، بحسب "روسيا اليوم".