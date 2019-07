شاهد.. الفيديو الذي أعجب ترامب

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو على حسابه في "تويتر" لحرس السواحل الأمريكي يظهر لحظات ملاحقة عناصره لغواصة محملة بالمخدرات في مياه المحيط الهادئ، واقتحامهم لها، وهي لا تزال تسير بسرعة عالية.

وكتب ترامب معجبا ومندهشاً بالعملية: "هل تصدقون مثل هذه الشجاعة؟ العملية المدهشة لمصادرة المخدرات!".

Do you believe this kind of bravery? Amazing drug seizure. WATCH! https://t.co/M1KKBFic4A