مقتل 6 أشخاص جراء الطقس السيئ في اليونان

المصدر: رويترز

ذكرت السلطات اليونانية أن ستة أجانب لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعدما اجتاحت رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار وعواصف ثلجية شمال اليونان في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقالت الشرطة إن مسنين من جمهورية التشيك قتلا عندما دمرت رياح قوية منزلا متنقلا بشبه جزيرة هالكيديكي السياحية الشهيرة بشمال البلاد.

وفي مكان آخر بالمنطقة نفسها، قتلت امرأة وطفل عمره ثماني سنوات، وكلاهما من رومانيا، بعد أن انهار سقف فوق مطعم في نيا بلاجيا. ولقي رجل وشاب، وكلاهما من روسيا، حتفهما جراء سقوط شجرة بالقرب من فندق في منطقة بوتديا.



