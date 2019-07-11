أمريكا تباشر تشكيل تحالف دولي يحصّن الملاحة

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت الولايات المتحدة بأولى الخطوات العملية من أجل تشكيل تحالف عسكري لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، حيث من المقرر أن تتم مباشرة العمل مع الجيوش التي ستشارك في التحالف في غضون أسبوعين، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.

وقال دانفورد: «نتواصل حالياً مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب»، مضيفاً أنه «من الممكن في الأسبوعين القادمين معرفة الدول التي تمتلك الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة ومن ثم العمل مباشرة مع الجيوش لتحديد الإمكانيات القادرة على دعم ذلك».

في الملف النووي، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة العقوبات على إيران «قريباً»، وقال في تغريدة إن إيران تخصب سراً اليورانيوم، وإن واشنطن ستزيد العقوبات بشكل كبير قريباً.

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