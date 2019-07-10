الحكومة الألمانية تعلق على ارتعاش ميركل للمرة الثالثة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية،أولريكه ديمر، معاناة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لمشاكل صحية، رغم تعرضها اليوم الأربعاء لنوبة ارتعاش علنا، للمرة الثالثة.

وأكدت ديمر أن "المستشارة الألمانية بخير".

وكانت ميركل قد تعرضت مجددا لنوبة ارتجاف طالت جميع جسمها، وذلك أثناء استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي بمراسم عسكرية في برلين، وذلك للمرة الثالثة خلال نحو ستة أسابيع.

ولم تتطرق المتحدثة لذكر الأسباب المحتملة لهذا الارتعاش المتكرر، وما إذا كانت ميركل قد خضعت لفحوص طبية،واكتفت بالإشارة فقط إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة الفنلندي تم وفق ما كان مخططا له، وأن المستشارة حضرت، منذ ارتعاشها في المرة الأولى، جميع المواعيد المقررة لها "بالشكل الأمثل"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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