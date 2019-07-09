من هو السفير البريطاني الذي وصف إدارة ترامب بالمختلة؟

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح اسم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كيم داروك ، في صدارة عناوين الأخبار بسبب وصفه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمختلة.

وتسربت مؤخراً برقيات سرية للسفير السير داروك وصف في واحدة منها إلى وزارة الخارجية البريطانية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مختلة بشكل فريد وعديمة الكفاءة"، فمن هو كيم داروك؟

ولد كيم داروك في قرية "ساوث ستانلي" بمقاطعة دارم بشمال إنجلترا في أبريل1954. ومتزوج منذ عام 1978 وله ابن وابنة.

يعد داروك (65 عاماً) من السفراء المخضرمين في السلك الدبلوماسي، ويمتد تاريخه المهني إلى أكثر من أربعة عقود. إذ التحق بالسلك الدبلوماسي عام 1977، بعد تخرجه من جامعة دارم، في قسم علم الحيوان.

وعمل كيم داروك وفقاً لبي بي سي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الفترة ما بين 2007 و2011 ، كممثل دائم للمملكة المتحدة لدى الاتحاد في عدة مجالات مثل آثار الأزمة المالية العالمية والقضايا المتعلقة بالتكامل الأوروبي.

وشغل داروك منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، في الفترة من يناير 2012 إلى سبتمبر 2015، وقاد فريق الأمن القومي في قضايا مثل صعود داعش في العراق وسوريا، والتدخل الروسي في أوكرانيا، و"التهديد النووي الإيراني" وانهيار السلطة الحكومية في ليبيا.



وقبل تولي منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة في يناير 2016، شغل منصب سكرتير الأمن القومي لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لمدة عام واحد.

وخلال مسيرته المهنية، خدم داروك في عدة مناصب سياسية، بما في ذلك السكرتير الخاص لوزير الدولة المسؤول عن الشرق الأوسط ، ورئيس قسم الأدرياتيكي خلال مفاوضات اتفاق دايتون، بالإضافة إلى وظيفتين في بروكسل.

من جهتها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان لها، إن لديها "ثقة تامة" بالسفير رغم عدم اتفاقها مع تقييمه حسبما أعلن المتحدث باسمها.

وأضاف المتحدث "إن التسريبات غير مقبولة على الإطلاق" ومكتب رئيسة الوزراء على اتصال بالبيت الأبيض.

وقد وصف السير كيم داروك، البيت الابيض بأنه يعاني من "خلل جسيم" و"صراعات" في ظل ترامب.

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