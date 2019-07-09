ترامب يحذر طهران من عواقب «تصرفاتها السيئة»

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطي إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال الناطق باسم الوكالة في بيان إن «مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%».

وبدأت إيران صباح أمس تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق 4.5%، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» نقلاً عن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وفيما عبرت روسيا عن قلقها إزاء الخطوة حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من عواقب «تصرفاتها السيئة»، ملمحاً إلى عمل كبير سيتخذ ضدها لكنه لم يحدده، وقال ترامب: «على إيران أن تكون حذرة؛ لأنها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب, لكنه ليس جيداً.

من الأفضل أن يكونوا حذرين». مؤكداً أن إيران تقوم بالكثير من التصرفات السيئة وعليها أن تكون حذرة.

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