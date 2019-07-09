جبل طارق: الناقلة المحتجزة ممتلئة بالخام الإيراني

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت حكومة «جبل طارق» التابعة للمملكة المتحدة، أن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزت الأسبوع الماضي كانت محملة بالكامل بالنفط الخام. وأصدرت الحكومة بياناً جاء فيه: «يمكن لحكومة صاحبة الجلالة في جبل طارق أن تؤكد الآن، بعد تلقي نتائج الاختبارات المعملية الشاملة أن غريس 1، التي احتُجزت في الساعات الأولى من صباح الخميس، محملة بالكامل بالنفط الخام».

وأضافت: «نتائج الاختبارات تتناقض مع تصريحات بعض المعلقين من خارج نطاق الاختصاص الذين تكهنوا بأن الشحنة على متن السفينة لم تكن خاماً».

والجمعة، أعلنت حكومة جبل طارق أنها ستمدد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» لمدة 14 يوماً، بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا لجبل طارق.

وقال بيان لحكومة جبل طارق التابعة لإدارة بريطانيا: «أصدرت المحكمة العليا أمراً على أساس أن هناك أسباباً معقولة للنظر في أن احتجاز غريس 1 مطلوب لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا».