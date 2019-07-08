ترامب: لن أتصل بعد اليوم بالسفير البريطاني في واشنطن

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنه لن يجري من الآن فصاعداً أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير الى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم.

وقال ترامب في تغريدة الاثنين "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير محبوب في الولايات المتحدة ولا ينظر إليه هنا بشكل جيد. لن يكون لي معه أي اتصال".

وتأتي تغريدة ترامب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون صنداي بنشر مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الامريكي "يفتقر إلى الكفاءة".