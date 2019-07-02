الأمطار الغزيرة تقتل 32 شخصاً في الهند

المصدر: وكالات

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن الأمطار الموسمية الغزيرة التي غمرت مومباي، العاصمة المالية للهند، ومناطق قريبة أودت بحياة 32 شخصا، وأدت لعرقلة حركة الملاحة الجوية والسكك الحديدية والطرق البرية.

وأكد مسؤولو هيئة الارصاد أن مومباي شهدت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية أسوأ موجة سقوط أمطار منذ 2005 كما أصدرت أقصى تحذير من هطول المزيد من الأمطار.

وأعلنت السلطات اليوم عطلة، وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم.

قال أحد مسؤولي الشرطة إن ما لايقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون إثر انهيار حائط في منطقة عشوائية في إيست مالاد في وقت مبكر من اليوم في ظل استمرار هطول الأمطار.

وقد غرق شخصان في سيارة بنفس المنطقة عقب أن علقت في مياه الأمطار، بحسب ما ذكرته شبكة ان دي تي في.

وقالت الشرطة إنه في ضاحية ثين في مومباي، لقى ثلاثة أشخاص، بينهم صبي / 3 أعوام/، إثر انهيار سور مدرسة على منزلين.

ولقى ستة عمال حتفهم في حادث انهيار حائط صباح اليوم في منطقة بوني، على بعد 200 كيلومتر من مومباي، بحسب ما ذكرته صحيفة انديا اكسبريس.

وأفادت شبكة "إن دي تي في" بأنه جرى إلغاء 52 رحلة جوية، وجرى تحويل مسار 54 رحلة بسبب الطقس السيئ وانزلاق رحلة داخلية مساء أمس الاثنين لدى هبوطها، مما دفع السلطات لإغلاق المدرج الرئيسي في مطار مومباي.

وكتب مسؤولو إدارة المطار تغريدة اليوم الثلاثاء جاء فيها " حاليا المدرج الثاني متاح أمام الطائرات. فريقنا يحاول بأقصى جهود إعادة المدرج الرئيسي للعمل، وهذا ربما يستغرق 48 ساعة".

وأضافت الشبكة أن الأمطار أدت أيضا لتأخير رحلات قطارات الضواحي وقطارات المسافات الطويلة، حيث علق الركاب في المحطات خلال الليل.