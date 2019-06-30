بالفيديو.. تصرف غريب من ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسباني

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، مقطع فيديو يظهر تصرفا غريبا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه رئيس وزراء إسبانيا خلال قمة "مجموعة العشرين".

الفيديو يظهر محاولة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مناقشة ترامب في أمر ما، لكن الاخير نهره وأشار إليه بالجلوس في مقعده، ويكتفي رئيس الوزراء الإسباني بابتسامة خفيفة.

ورأى معلقون أن ما صدر عن ترامب لم يكن مناسبا، لأنه حث رئيس الوزراء الإسباني، على الجلوس كما لو كان يوجه له أمرا صارما، فيما يتعلق الأمر بزعيمي دولة، يفترض أن يتصرفا بندية وفي إطار بروتوكول دقيق.

لكن سانشيز قال إن ما جرى تداوله في الإعلام لم يكن دقيقا، وأضاف أن ما حصل في اليابان تم فهمه وتأويله، على نحو مغلوط، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح سانشيز، في تصريح للصحفيين، أن عليه بالأحرى أن يتقدم بالشكر لترامب لأن الرئيس الأمريكي أعرب عن إعجابه بإسبانيا، وقال إنه من الفخر أن يكون المرء قائدا لذلك البلد الأوروبي.

وذكر مصدر في الحكومة الإسبانية، أن ترامب قال لسانشيز إن لديه مقعدا جيدا، حين كان يشير بسبابته "ولم يكن بصدد توجيه الأمر كأنه يقول له اقعد مكانك"ز

وأضاف أن ما حصل كان "مزحة"، وبالتالي، لا صحة لما أثير بشأن إهانة متعمدة، حتى وإن كانت ترامب يثير الجدل في الغالب حين يلتقي نظراءه في المحافل الدولية.