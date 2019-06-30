الأمير وليام وزوجته كيت يزوران باكستان في الخريف

المصدر: رويترز

قال قصر كينسنغتون البريطاني يوم السبت إن الأمير وليام وزوجته كيت سيزوران باكستان في الخريف بناء على طلب وزارة الخارجية البريطانية.



وقال مكتبهما إنه سيتم إعلان تفاصيل أخرى في الوقت المناسب. ورحب المفوض السامي الباكستاني في لندن بهذا الإعلان.



وقال محمد نفيس زكريا "الزيارة الملكية المقبلة تعكس الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لعلاقاتها مع باكستان.



"البلدان تربطهما علاقات تاريخية ويرغب كل منهما في تعزيزها بشكل أكبر".