شاهد.. ماذا قالت ميركل عن نوبتي ارتعاشها في قمة الـ 20

المصدر: البيان الالكتروني

بعد نوبتين من الارتعاش رصدتهما عدسات التصوير عبر العالم للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أثيرت تساؤلات حول صحة من توصف بالمرأة الحديدية.

إلا أن ميركل ذكرت بأن ليس لديها "ما تبلغ عنه"، وتحدثت المستشارة خلال مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا في اليابان في أعقاب انتهاء قمة العشرين، قائلة إنها "بخير".

وأضافت ميركل: ليس لدي أي شيء خاص يمكنني الإبلاغ عنه، أنا بخير وأنا مقتنعة أن ما حدث لي هي ردة فعل وستزول.

وانتابت المستشارة الألمانية نوبة ارتعاش خلال لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الـ 18 من هذا الشهر، وأكدت بعدها أنها شعرت بتحسن بعد شربها لثلاثة أكواب من الماء.

وحدث نفس الأمر بعد أيام قليلة، حيث ظهرت ميركل، الخميس، وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وبدا الارتجاف واضحا على ملامح المستشارة الألمانية، لكنها لم تشرب الماء في هذه المرة وحاولت التماسك إلى غاية زوال الرعشة، و أظهر فيديو رجلا وهو يقدم لها كوبا من الماء لكنها رفضت، بحسب "يورونيوز".