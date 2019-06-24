فشل محاولة انقلاب في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وكالات

شهدت إثيوبيا، أمس، وهي تحيي ذكرى محاولة انقلاب حدثت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، محاولة جديدة قُتل فيها رئيس الأركان ورئيس ولاية أمهرة. وقال نيغوسو تيلاهون، أحد المتحدثين باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، إن المهاجمين كانوا يحاولون انتزاع السلطة من الحكومة الإقليمية في محاولة انقلاب وقعت الليلة قبل الماضية، بقيادة قائد أمن الولاية.

وقُتل رئيس الولاية ومستشاره في العاصمة الإقليمية، بحر دار، بينما قُتل قائد القوات المسلحة الإثيوبية برصاص حارسه الشخصي في العاصمة، أديس أبابا. وأضاف نيغوسو أنه يُعتقد أن الهجومين لهما صلة ببعضهما.



إفشال محاولة انقلابية في إثيوبيا