واشنطن تطالب دول العالم بالضغط على إيران "لخفض التصعيد"

المصدر: البيان الإلكتروني

حض المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك في الكويت الأحد دول العالم على الضغط على إيران "لخفض التصعيد"، مؤكّدا أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح ضد إيران.

وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين "نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده "غير مهتمة بنزاع عسكري ضد إيران، عززنا وضع قواتنا في المنطقة لأهداف بحت دفاعية".

وبحسب هوك، فإنّه يتوجّب على إيران أن "تتصرّف كدولة طبيعية أقل منها كقضية ثورية"، موضحا "إن كان بإمكاننا تخيل إيران مسالمة، فإنه بإمكاننا تخيل شرق أوسط مسالم".

وشدد المبعوث الأمريكي على أنّه "لا يوجد قناة خلفية حاليا (للتواصل مع إيران)، ولم يقم الرئيس بتوجيه رسالة إلى إيران ولكن لدينا الكثير من الدول التي عرضت مساعدتنا في خفض التصعيد وحث إيران على إنهاء تهديداتها لهذه المنطقة".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم الجمهورية الإسلامية من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

وارتفع منسوب التوتر بعد إسقاط إيران الخميس لطائرة مسيّرة أمريكية. وتؤكّد طهران أن الطائرة الأمريكية اخترقت مجالها الجوي، وهو ما تنفيه واشنطن.

وردّا على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدّت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلن على "تويتر."