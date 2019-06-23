رئيس وزراء إثيوبيا يعلن إحباط الانقلاب

المصدر: وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن حكومته أحبطت محاولة انقلاب في منطقة خارج العاصمة أديس أبابا.

وصرح أحمد لمحطة إذاعة حكومية، أن إدارته أحبطت محاولة انقلاب في إقليم أمهرة بقيادة مسؤول عسكري رفيع المستوى وآخرون داخل الجيش.

في خطابه، قال أبي إن بعض الأشخاص قد قتلوا وجرح آخرون في العملية.

وقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيري ميكونين، إثر إطلاق النار عليه من قِبل حارسه الشخصي.

كما قتل رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشاره خلال محاولة الانقلاب التي شهدتها الولاية الواقعة شمالي إثيوبيا.

وأضافت وسائل الإعلام أن مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما، السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن الجنرال أسامنيو تسيجيوكان رئيس جهاز الأمن في أمهرة، يقف وراء محاولة الانقلاب.

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