محاولة انقلاب في إثيوبيا ومقتل مسؤوليْن بارزيْن

المصدر: البيان الالكتروني

قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية ومستشاره، الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات إنه محاولة انقلاب شمالي إثيوبيا.

وأكد التلفزيون الإثيوبي، الأحد، مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة الانقلاب .

وأضاف التلفزيون أن جنرالا بالجيش يقف وراء محاولة الانقلاب، وفقا لوكالة رويترز.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد أعلن الإثنين أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

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