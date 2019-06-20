إيران: تؤكد إسقاط الطائرة الأمريكية وتحذر "حدودنا خط أحمر"

المصدر: د ب أ

أكد الحرس الثوري الإيراني إسقاط "طائرة تجسس أمريكية مسيرة" الخميس لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية.

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بأن قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيارة "يحمل رسالة واضحة وقاطعة".

وقال سلامي خلال فعالية اليوم الخميس، :"إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة يثبت جهوزيتنا للرد بحزم على أي اعتداء بصورة حازمة".

وشدد :"حدودنا خط أحمر بالنسبة لنا، ولو أراد أي عدو الاعتداء على حدودنا، فسيتم تدميره".

وجدد سلامي التأكيد: "نعلن أننا لا نية لنا للدخول في حرب مع أي دولة، ولكننا جاهزون تماما لأي حرب، وما حدث اليوم مؤشر دقيق لهذا الأمر".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعدما اخترقت المجال الجوي للبلاد.

إلا أن مسؤولا أمريكيا صرح بأن إسقاط الطائرة تم فوق المياه الدولية، فوق خليج هرمز.

