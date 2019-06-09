طهران تعترف بقسوة العقوبات

المصدر: واشنطن، طهران - البيان، وكالات

أقرت طهران بقسوة العقوبات الأمريكية وتأثيرها في اقتصادها، فيما يصل إلى طهران خلال أيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بغرض التوسط والدفع بإيران إلى التعقل.

واعترف وزير النفط الإيراني، بيجان زنقنة، بتأثير العقوبات الأمريكية في طهران وقسوتها، مؤكداً أن بلاده ستستخدم طرقاً «غير تقليدية» للالتفاف على العقوبات من أجل بيع النفط.

وقال الوزير لوكالة «شانا» الإخبارية الإيرانية: «لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس»، الأمر الذي اعتبره مراقبون غير مجدٍ وسيصب مزيداً من الزيت على الأزمة الملتهبة.

إيران تقر باستخدام طرق غير شرعية لبيع للنفط