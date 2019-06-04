الصين تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا

المصدر: د ب أ

أصدرت الحكومة الصينية تحذيرا لرعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يهدد بضربة قوية إضافية لمنتجي السلع الفارهة في الولايات المتحدة والذين يعتمدون بدرجة كبيرة على العملاء الصينيين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن وزارة الثقافة والسياحة الصينية أشارت إلى حوادث إطلاق النار وعمليات السطو "المتكررة" في الولايات المتحدة كسبب لإصدار التحذير.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وزارة الخارجية الصينية القول "مؤخرا ارتكبت أجهزة إنفاذ القانون التجاوزات ضد المواطنين الصينيين الذين زاروا الولايات المتحدة خلال عمليات التفتيش أثناء دخولهم أو خروجهم، بما في ذلك المقابلات المباشرة وغيرها من الوسائل.. وزارة الخارجية والسفارة والقنصليات الصينية في الولايات المتحدة تذكر المواطنين الصينيين والمؤسسات الممولة من الصين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر".

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن "جينج شوانج" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية القول إن قرار تحذير المواطنين من السفر إلى الولايات المتحدة يأتي استجابة لـ "الظروف الحالية" وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة هي جزء من النزاع التجاري الدائر بين بكين وواشنطن.