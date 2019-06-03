ترامب يبدأ زيارته إلى بريطانيا بغداء مع الملكة إليزابيث

المصدر: د ب أ

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الاثنين أول أيام زيارته إلى بريطانيا التي تستغرق ثلاثة أيام بلقاء مع العائلة الملكية وتناول الغداء مع الملكة إليزابيث الثانية بقصر باكنجهام.

وتأتي الزيارة- التي تم التخطيط لها قبل أشهر لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإنزال في نورماندي- في الوقت الذي لا تزال فيه بريطانيا منشغلة بشدة بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي واستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كما هو مخطط، من منصبها يوم الجمعة المقبل.

ويخطط مئات المحتجين لـتنظيم "مأدبة شعبية" منافسة على بعد بضع مئات من الأمتار في ميدان البرلمان، وذلك في نفس وقت مأدبة الغداء في قصر باكنجهام بوسط لندن.

وبعد الغداء مع الملكة، سيزور ترامب وزوجته ميلانيا كنيسة وستمنستر، وسيضع الاثنان إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

ويجتمع ترامب غدا الثلاثاء مع ماي، قبل أيام من تنحيها من منصبها كرئيس للوزراء، وسيجتمع مع رواد الأعمال الأمريكيين والبريطانيين.

ويختتم ترامب زيارته لبريطانيا يوم الأربعاء بحفل كبير في مدينة بورتسموث جنوب البلاد للاحتفال بانزال القوات في نورمادي في عام 1944.

ويتوجه ترامب بعد ذلك إلى أيرلندا ثم فرنسا.

