الصين تحذر .. الحرب مع أمريكا ستكون كارثة

المصدر: رويترز

قال وزير الدفاع الصيني "وي فنغ خه" اليوم الأحد إن الحرب مع الولايات المتحدة ستكون كارثة بالنسبة للعالم إلا أنه وجه تحذيرا إلى واشنطن بعدم التدخل في النزاعات الأمنية بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وأغضبت الصين بشدة خطوات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بزيادة الدعم لتايوان بما في ذلك إبحار سفن أمريكية عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي في الصين.

وقال وي في كلمة أمام منتدى "شانجري-لا" الأمني في سنغافورة إن الصين "ستقاتل حتى النهاية" إذا حاول أحد التدخل في علاقتها مع تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها سيتم استرداده بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال وي، أول وزير دفاع صيني يتحدث في منتدى "شانجري-لا" منذ عام 2011، إن عمليات بكين العسكرية في آسيا هي للدفاع عن النفس فحسب لكنها لن تتردد في التصدي لأي هجوم على مصالحها.

وقال وي "الصين لن تهاجم إلا إذا هوجمت" وحذر من عواقب وخيمة لأي اشتباك بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف "الجانبان يدركان أن الصراع، أو اندلاع حرب بينهما، سيكون كارثة بالنسبة للبلدين والعالم".

ولا ترتبط الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، بعلاقات رسمية مع تايوان إلا أنها أكبر داعم لها ومصدرها الرئيسي للأسلحة.

وكان باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قال أمس السبت في منتدى "شانجري-لا" إن الولايات المتحدة لن تتحاشى بعد الآن سلوك الصين في آسيا.

وقال وي الذي كان يرتدي زيه العسكري كجنرال في جيش التحرير الشعبي الصيني "لن تنجح محاولات تقسيم الصين. أي تدخل في مسألة تايوان محكوم عليه بالفشل".

وتوترت العلاقات بشكل متزايد بين الصين والولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية المريرة ودعم واشنطن لتايوان والوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي حيث تجري الولايات المتحدة أيضا دوريات لضمان حرية الملاحة.