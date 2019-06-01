شاهد.. المسنّة راعية وحامية عشرات الأيتام

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

عان شرق أفغانستان من فوضى واعتداءات حركة طالبان وكذا تنظيم "داعش"، عائلة نياز بيبي في إقليم نانغارهار كانت إحدى ضحاياهما، حيث فقدت جميع أفرادها، ولم تبق سوى عجوز في سن الـ 70 تقوم برعاية أكثر من 40 يتيماً وتحميهم برشاشها.

وتقول العجوز لتلفزيون وكالة الانباء الفرنسية: "عندما هاجمنا "داعش" قطع رؤوس ثلاثة من أبنائي، ولم أحصل حتى على جثامينهم لأدفنها"، وتضيف "منذ أن خلقت لم أر سوى العنف والفوضى في أفغانستان، لم نعش يوما واحدا سعيدا. إنه الحزن الدائم الذي يطبع حياتنا، وأنا جزء من عائلات حطمت وتأثرت من هذه الحرب التي لا تنتهي".

ويقول أحد الأيتام: عندما يتكلم إخواني الصغار عن أبي، أقول لهم إنه شهيد، هم يطرحون أسئلة كثيرة عنه، فأقول لهم لا بد من تحضير أنفسكم، لتشريف أبينا الشهيد.